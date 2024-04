Volley, Gas Sales Bluenergy e sostenibilità: “L’impegno dentro e fuori dal campo”

Si chiama E-CO2 Free Energy, ed è l’iniziativa che la Gas Sales Bluenergy ha scelto di portare avanti nel suo percorso di sostenibilità ambientale.

Il progetto, attivo sia nella prima squadra che nel settore giovanile, ha preso avvio nel 2018 e ha portato la società a compensare nel 2019 tutte le emissioni di CO2 associate alle attività dei gruppi. Dal 2023, inoltre, l’iniziativa ha scelto di affidarsi al supporto tecnico di AzzeroCO2, società di consulenza per la sostenibilità e l’energia fondata da Legambiente e Kyoto Club.

“Dal 2018 ogni anno cerchiamo di ridurre le nostre emissioni di anidride carbonica – spiega Isabella Cocciolo, amministratore delegato della società Gas Sales Bluenergy – perché questa scelta? Essere un organismo sostenibile è sempre stato un obiettivo per noi fondamentale. Il nostro palazzetto fornito da Gas Sales, nostro main sponsor, è alimentato solo con energia CO2free, l’utilizzo della plastica è pressoché nullo, le nostre macchine sono elettriche, e cerchiamo di abbattere i consumi delle trasferte sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Anche per la stagione 2022-2023 il traguardo è stato raggiunto ed ora stiamo lavorando per la stagione in corso”.

interventi e risultati

Focalizzata sulla riduzione delle emissioni di gas serra, la società ha infatti adottato misure efficaci come l’uso di auto elettriche, installazione di colonnine elettriche per la ricarica e l’introduzione di borracce in acciaio inox ricaricabili dagli erogatori Bluebox dislocati all’interno del palazzetto. Queste azioni sono integrate da investimenti significativi nel PalabancaSport per l’uso di energia da fonti rinnovabili e l’uso di gas la cui fase di combustione è stata compensata grazie a Gas Sales Energia, lo sponsor principale della squadra biancorossa, inclusi l’installazione di nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED e pompe di calore efficienti.

Nello specifico, la Gas Sales ha compensato 508 tCO2 eq acquistando corrispettivi crediti di carbonio, contribuendo così al sostegno di due progetti che producono energia idroelettrica in India. Queste iniziative rafforzano il contributo che la società compie in merito agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

L’impegno si estende anche al coinvolgimento del pubblico del Palabanca, con azioni di comunicazione e installazione di strumenti per promuovere un approccio più rispettoso dell’ambiente.

il supporto

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza può contare inoltre sul supporto della Banca di Piacenza, partner organizzativo e tra i primi gruppi bancari con fornitura luce 100% da fonti rinnovabili, e Ponginibbi Group che ha contribuito fornendo auto elettriche alla società. Tutto ciò enfatizza l’unione di forze nella realizzazione di pratiche ecosostenibili.