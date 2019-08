Artisti da tutto il mondo a Pontenure per il “Concorto film festival”: oltre 50 film in selezione

Prende il via la diciottesima edizione del Concorto Film Festival, la rassegna internazionale di corti in programma dal 17 al 24 agosto a Pontenure (PC) all’interno della splendida cornice del Parco Raggio. Sono 52 i film in selezione di cui 18 anteprime italiane (sette i cortometraggi in arrivo da Cannes) che si contenderanno il prestigioso Asino d’oro assegnato anche quest’anno da una giuria sempre più internazionale composta da Alexander Stein, Emilia Mazik, Sigrid Hadenius, Neil Young, e Violetta Bellocchio.

Al Concorto Film Festival oltre ai titoli in concorso ci saranno anche focus tematici. Per questa edizione si sono scelti due Paesi vicini: la Russia, con la sua interessante cinematografia contemporanea, ed il Portogallo, con i suoi nuovi sguardi che arrivano dal suo cinema.

Venerdì 16 si terrà il tradizionale opening party della rassegna che si svolgerà ai giardini della Galleria Ricci Oddi a Piacenza e che vedrà il live della band di origine pesarese Be Forest. Da sabato 17 il cinema diventa protagonista assoluto della settimana concortiana.

Concorto Film Festival nasce nel 2002 e nel corso degli anni è divenuto un punto di riferimento italiano nel mondo del cortometraggio. Ogni anno, alla fine di agosto, nella splendida cornice di Parco Raggio a Pontenure, i cortometraggi vengono proiettati alla presenza dei loro autori e una giuria di professionisti del settore decreta il vincitore del primo premio, l’Asino d’Oro. Organizzato dall’Associazione Concorto, oggi il Festival riceve più di 3.500 corti ogni anno e richiama giovani film-maker da tutto il mondo.

Il programma completo è disponibile sul sito www.concortofilmfestival.com