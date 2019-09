Giornate europee del patrimonio, fontane in onore di Carracci

Sabato prossimo sarà una giornata tutta dedicata al patrimonio culturale ecclesiastico, con visite al museo della cattedrale, al palazzo vescovile e soprattutto con la mostra su Ludovico Carracci, autore degli affreschi del duomo di Piacenza.

Tornano infatti le Giornate europee del patrimonio, una serie di iniziative in programma in città sabato 21 e domenica 22 settembre, ideate con l’intento di favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee. In questo contesto la Soprintendenza delle Belle Arti, assieme alla Diocesi di Piacenza-Bobbio promuovono una giornata di studi dedicata al restauro del patrimonio culturale ecclesiastico.

L’anticipo delle due giornate sarà venerdì sera alle alle 21.30 e alle 22.30 in replica in piazza Duomo, dove si terrà lo spettacolo di fontane luminose e danzanti.