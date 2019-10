Con 35mila metri quadri e 428 espositori ha preso il via Gis, la fiera del sollevamento

Con 35mila metri quadrati di spazio espositivo e con numeri da record – 70 espositori in più rispetto all’edizione precedente per un totale di 428 complessivi, dei quali 19 piacentini – è stata inaugurata a Piacenza Expo la settima edizione della fiera biennale GIS, Giornate Italiane del Sollevamento, la più grande vetrina in Europa del settore.

Per tre giornate, dal 3 al 5 ottobre la manifestazione – ideata e organizzata da Mediapoint – conta di attirare mille visitatori in più rispetto al 2017. Tra le tante novità di quest’anno ci sono anche la partecipazione dell’Esercito Italiano e della Protezione Civile.

Nella giornata di venerdì 4 ottobre è previsto un convegno dal titolo “Le infrastrutture, linfa vitale di ogni nazione, tra presente e futuro”, al quale interverranno anche il sindaco di Genova Marco Bucci, mentre al convegno “Porti e interporti di fronte alle sfide dell’innovazione” interverrà il sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi.

Altri due appuntamenti molto importanti si terranno nel 2020: dal 20 al 22 maggio debutta la nuova esposizione Gas Expo Pipeline, mentre dal 29 al 30 ottobre si terrà la terza edizione delle Giornate del Calcestruzzo.