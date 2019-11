Nuovi supermercati in arrivo, anche i sindacati insorgono: “Città ormai congestionata”

Non ci sono solo i negozianti a preoccuparsi per la possibile apertura di nuovi supermercati vicino al centro storico e in periferia. Ma sono anche gli stessi lavoratori della grande distribuzione sul chi va là.

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, con i loro rappresentanti hanno steso un documento condiviso in cui si sottolinea che l’apertura di nuovi poli dello shopping non porterebbe alcun vantaggio occupazionale ad una città già congestionata nel settore e in crisi con il piccolo commercio.

Le sigle sindacali auspicano inoltre che il Comune e le associazioni di commercianti aprano un confronto serio di riflessione sui possibile effetti che questi nuovi centri potrebbero avere sulle strutture già presenti.

