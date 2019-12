Regali di Natale in centro storico, un’ora di parcheggio gratis

“Un’ora in regalo per i tuoi regali”. Chi posteggera’ l’auto alla Cavallerizza sullo Stradone Farnese a Piacenza per recarsi in centro storico a fare acquisti avrà un’ora di parcheggio gratuita.

L’iniziativa, che si svolgerà nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì, dal 9 al 20 dicembre, è organizzata dal Comune di Piacenza con Unione Commercianti, Confesercenti, Camera di Commercio, Cna, Cabina di Regia e Vita in centro.

L’elenco degli esercizi che aderiscono al progetto, circa 80, si trova sul sito dell’associazione Vita in centro, l’acquisto minimo per usufruire dello sconto è di 20 euro. I buoni sosta (ne sono stati stampati 6mila) avranno validità un anno.

