Le bellezze di Piacenza in un murales realizzato dagli studenti delle elementari

Un murales per ricordarsi le bellezze di Piacenza. E per immaginare una città piena di alberi e colori. Lo hanno realizzato le classi quarte delle scuole elementari Taverna e Sant’Antonio. Il dipinto, collocato su una parete all’esterno degli uffici comunali di via Beverora, raffigura il Duomo, la chiesa di Sant’Antonino, la basilica di Santa Maria di campagna, il teatro Municipale e tanti altri monumenti cittadini, ritratti fedelmente su uno sfondo giallo e messi in collegamento da viali costellati di piante e cespugli. L’opera artistica degli alunni è stata inaugurata stamattina con le classi coinvolte, gli insegnanti e l’assessore comunale Erika Opizzi. Durante la cerimonia, gli alpini di Piacenza hanno preparato tazze di tè caldo per tutti i presenti.

