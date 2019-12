Invasione di Babbi Natale in centro storico: successo per la Babbo Running 2019

Una autentica invasione di Babbo Natale in centro storico. E’ quanto avvenuto oggi, domenica 22 dicembre, in occasione della Babbo Running 2019. Circa 600 i partecipanti alla marcia non competitiva organizzata in diverse città d’Italia per sostenere la Fondazione Ronald McDonald. Adulti, bambini e tante famiglie hanno preso parte alla manifestazione: tutti quanti vestiti con gli abiti di Babbo Natale per affrontare i due percorsi da 5 e 8 chilometri.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà