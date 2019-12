Oil&Gas, il gruppo Allied punta all’Arabia Saudita. Joint venture nel Golfo

Il gruppo Allied punta all’Arabia Saudita. In occasione dello scambio di auguri di fine anno di fronte a circa 650 lavoratori riuniti nello stabilimento di Castel San Giovanni il manager Valter Alberici e il socio americano Marc Smith Herzstein, hanno annunciato il prossimo obiettivo a cui punta il gigante della raccorderia mondiale. Una nuova alleanza cioè con Rafid Group, primario gruppo industriale nel Golfo, per un progetto finalizzato alla produzione in Arabia Saudita di alcuni fra gli articoli più richiesti dall’industria locale dell’oil & gas, Saudi Aramco in primis. Il progetto si sta concretizzando in una joint venture tra tre società di Allied con il gruppo saudita, per dar vita ad altrettante società i cui stabilimento sono oggi in costruzione.

I DETTAGLI SU LIBERTA’