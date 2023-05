Petrol Raccord acquisita da Allied. Alberici: “Stop alla cassa integrazione”

Petrol Raccord di Calendasco entra a far parte della galassia Allied. Raccortubi ha ceduto al gruppo guidato dall’imprenditore valtidonese Valter Alberici il ramo relativo alla ditta di Calendasco, che produce raccordi. “Integriamo una parte di quanto già facciamo” dice Alberici. Allied è infatti attiva nel campo della raccorderia ma anche oil & gas, chimico, petrolchimico, energia tradizionale e nucleare, desalinizzazione, tubi sottomarini.

L’ingresso in Allied dovrebbe mettere al riparo l’azienda di Calendasco, e suoi i circa 70 dipendenti, da un trascorso non facile. “La nostra intenzione – dice Alberici – è di farla uscire dalla cassa integrazione”. Fondata nel 1969, Petrol Raccord è stata acquisita dal Gruppo Raccortubi nel 2014 per sostenere l’espansione della società nelle applicazioni nucleare e produzione di energia.