Greta Alberici, manager di Allied agli studenti del Mattei: “Apritevi al mondo”

Greta Alberici, corporate development e M&A Manager di Allied Group, è stata ospite della rassegna Grandi Imprese organizzata dal Polo Mattei di Fiorenzuola, in collaborazione con Confindustria Piacenza e Rotary Club Fiorenzuola. Nonostante la giovane età, la manager piacentina ha alle spalle una grande esperienza internazionale, oltre ad un ruolo di spicco nel gruppo Allied, leader a livello internazionale nella produzione e distribuzione di raccordi, tubi, flange e prodotti correlati.

“Tutte le generazioni hanno le loro sfide. La nostra è chiamata ad essere mentalmente aperta in un mondo sempre più globalizzato. Con questo approccio l’Italia può restare competitiva. Perciò ragazzi aiutatevi tra di voi, dialogate sempre e restate uniti. Sappiate che tutti almeno una volta sono stati in difficoltà sul lavoro, magari agli inizi o in una particolare situazione. Coltivate i rapporti con i vostri colleghi, fare squadra è fondamentale e non c’è niente di male nell’aiutarsi a vicenda. Questa è una delle lezioni che ho imparato, dovendo dialogare quotidianamente con culture differenti, spesso in Paesi esteri. Bisogna essere tolleranti e comprendere i diversi modi di fare business che possono esserci in Europa, Medio Oriente e Asia”.

Nel curriculum di Greta Alberici, una laurea alla Bocconi nel ramo della finanza, un percorso di formazione alla Babson College e un master a Shanghai di International management. Tra le sue esperienze professionali, prima di entrare nell’azienda di Nibbiano guidata assieme al padre, la Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo con sede a Wall Street, Manhattan e New York.

La manager Alberici ama il Basket, ha giocato in una squadra locale del Borgonovo, sino ad alti livelli in una squadra di categoria A2: “Giocare a basket mi ha insegnato molto, ho imparato l’importanza del lavoro di squadra, in cui ognuno è più bravo di altri a fare qualcosa ma insieme, si va in una stessa direzione; ho imparato la resilienza, quando perdi tante partite, bisogna comunque inseguire i propri obiettivi, come nella vita”.

Greta Alberici ha poi condiviso con i ragazzi una riflessione: “Il mondo non è in un periodo di pace, la nostra sfida è riuscire a mantenere l’Italia competitiva in un modo globalizzato. Ogni generazione, ha conosciuto le difficoltà della propria epoca, per la nostra generazione, è necessario avere la mente più internazionale di un tempo, per essere più competitivi, e la scuola è per voi, è il primo banco di prova”.