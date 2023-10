“Cento minuti con” i grandi imprenditori italiani. Da Lavazza a Parmalat al Mattei

Cento minuti insieme ai grandi nomi dell’imprenditoria italiana e internazionale. Dal prossimo 12 ottobre all’istituto Mattei di Fiorenzuola partirà un ciclo di incontri con al centro le testimonianze, le esperienze e i percorsi di manager e responsabili di azienda. Gli studenti avranno la possibilità di interagire con loro per 100 minuti alla volta, liberi di fare domande e ampliare le proprie conoscenze in ambito imprenditoriale.

“Un’iniziativa nuova e di grande valore – commenta la dirigente scolastica Rita Montesissa -. Avremo l’onore di ospitare nell’aula magna del nostro istituto il titolare di Pinko Pietro Negra, Maurizio Bassani di Parmalat, Andrea Pontremoli di Dallara, Greta Alberici di Allied International e Giuseppe Lavazza per Lavazza. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, alla quale ha partecipato in remoto anche Maurizio Bocedi, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Piacenza: “Si tratta di un progetto di respiro internazionale che permetterà agli studenti di fare proprie le esperienze di questi grandi imprenditori e concretizzare la loro idea di professionalità”.

“È molto importante per i ragazzi entrare a contatto con questi grandi imprenditori che di fatto hanno dato uno sviluppo rilevante all’economia italiana – spiega Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza -. Sono incontri dedicati esclusivamente ai ragazze e alle ragazze, perché saranno il futuro del nostro territorio e non solo”. “Sono molto orgogliosa di questa iniziativa – il commento dell’assessore alla Pubblica istruzione del comune di Fiorenzuola Elena Grilli -. Sarà molto interessante capire anche le domande che i ragazzi faranno agli imprenditori”. “Quest’anno porteremo avanti 500 ore di volontariato all’interno del Mattei – chiosa Federica Arduini, in rappresentanza del Rotary Club di Fiorenzuola -. Teniamo particolarmente a sostenere iniziative con protagonisti i giovani e la loro educazione. Siamo sicuri che questo progetto sarà un tassello prezioso nel loro percorso di crescita”.