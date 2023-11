Giovani e lavoro: gli studenti del Mattei “interrogano” il general manager di Parmalat

Dopo l’incontro del 12 ottobre scorso con l’amministratore delegato di Pinko, Pietro Negra, ieri mattina si è tenuto il secondo appuntamento per gli studenti del campus Mattei di Fiorenzuola con i grandi nomi dell’imprenditoria italiana.

Gli alunni dell’istituto Mattei in cattedra per “interrogare” questa volta Maurizio Bassani, il general manager della società italiana Parmalat.

Il format è sempre lo stesso e si chiama “100 minuti con…” un confronto brillante ritmato da domande e risposte. L’iniziativa formativa è stata organizzata dall’istituto Mattei con collaborazione con Confindustria Piacenza, Rotary Club e l’amministrazione comunale di Fiorenzuola.

Gli studenti, attraverso le loro domande, hanno guidato il general manager di Parmalat verso importanti riflessioni sugli aspetti etici della produzione come la sostenibilità ambientale, il benessere animale, i controlli nella filiera produttiva, ma non solo; Bassani ha anche riflettuto sulla trasformazione nelle scelte dei consumatori in seguito all’aumento generalizzato dei prezzi e alla conseguente riduzione del loro potere di acquisto.

L’incontro si è concluso con un invito agli studenti prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro: “Non abbiate paura di crescere culturalmente, va bene l’alternanza scuola-lavoro, ma lo studio è importante. Studiate ciò che vi piace- consiglia- rimandate i compromessi a dopo, lasciandovi il tempo necessario per maturare i vostri sogni”.

In occasione del secondo appuntamento “100 minuti con…” erano presenti Elena Grilli, assessore all’istruzione di Fiorenzuola, Alessandro Molinari responsabile education di Confindustria Piacenza e Federica Arduini di Rotary Club.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTÀ