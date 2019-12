Arte e filosofia per parlare del senso della vita: ad Artshow Romano Bertuzzi

Per la sera della vigilia di Natale Telelibertà propone due momenti dedicati all’arte e alla filosofia come forme di riflessione sul senso della vita, sui grandi cambiamenti che stiamo attraversando e su quelle isole di salvezza che andiamo cercando per vie diverse.

Alle 21 (con replica mercoledì alle 9.10 e alle 17.30) Artshow ospita l’artista Romano Bertuzzi, protagonista della serie di eventi, mostre, conferenze intitolate “L’ultimo albero”, un’esplorazione alle radici del nostro essere “natura” e una meditazione sul valore dell’esistenza in tutte le sue forme. Bertuzzi, in dialogo con la giornalista Patrizia Soffientini, parla del suo lavoro, delle tradizioni legate al Natale sulla nostra montagna e a quel senso di intimità che le pervadeva.

A seguire sarà la volta dello speciale “Le strade della vita”, di cui sono protagonisti il filosofo Umberto Galimberti e il parroco scrittore don Paolo Alliata. La trasmissione, condotta da Barbara Tondini, mette a fianco un laico e un consacrato, un filosofo e un sacerdote uniti dall’amore per il sapere, per il significato delle parole, per la ricerca, per l’uomo e tutto ciò che gli si agita dentro. Un dialogo aperto, profondo, per aprire varchi di pensiero e di riflessione.