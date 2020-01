Il futuro dei giovani: allo Spazio Rotative Gabanelli e Farinetti a confronto

La giornalista Milena Gabanelli e il fondatore di Eataly Oscar Farinetti oltre ad esporre il loro pensiero sulla condizione giovanile oggi in Italia, risponderanno in tempo reale alle domande del pubblico inviate tramite sms. Alla fine ne uscirà un “pacchetto di proposte” volte a invertire quella rotta nella quale sono intrappolati molti giovani.

È questo il palinsesto dell’appuntamento in programma stasera, 16 gennaio, alle 21 allo Spazio Le Rotative di via Benedettine n.66. La serata è aperta al pubblico sino ad esaurimento posti. Si tratta della tappa piacentina, con due oratori d’eccezione, di un tour in varie città organizzato da “Per l’Italia con l’Europa”.

Sono cinque le sfide lanciate: i giovani per il futuro del Paese, oggetto dell’incontro piacentino; le donne e la natalità; l’istruzione e la formazione; la creazione di condizioni favorevoli alla ripresa della crescita e agli investimenti; il clima e l’ambiente come opportunità.

