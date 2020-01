Ecco il nuovo manifesto della Vernasca Silver Flag 2020: lo ha realizzato Gian Marco Engelbrecht

E’ andato a Gian Marco Engelbrecht, studente del liceo artistico Cassinari di Piacenza, il primo premio del concorso di pittura organizzato dal Cpae (Club piacentino automoto d’epoca) e dedicato alla Vernasca Silver Flag. Sarà proprio il disegno del 18enne della 4° Design (mamma piacentina e papà sudafricano) a rappresentare l’edizione 2020 della mitica Vernasca Silver Flag, in programma i prossimi 26, 27 e 28 giugno nelle valli piacentine tra Castell’Arquato e Vernasca. Nell’anno del 25esimo anniversario del Cpae, il tema sarà “musei in movimento”: motivo per il quale i giovani artisti piacentini che si sono sfidati a colpi di riga e pennello, hanno preso spunto (per la realizzazione delle loro opere) da alcune storiche vetture esposte in diversi musei automobilistici italiani.

Il concorso di pittura tenutosi ieri, 18 gennaio, è stato il primo appuntamento stagionale legato alla celebre Vewrnasca Silver Flag, rievocazione della cronoscalata Castell’Arquato-Vernasca. L’evento è andato in scena alla Galleria della Borsa di Piazza Cavalli e ha visto come protagonisti assoluti proprio i ragazzi del liceo artistico Cassinari. In giuria, durante il concorso pittorico, al fianco del presidente Giorgio Milani, si sono accomodati Giovanni Groppi del Cpae e il giornalista di Quattroruote Gaetano De Rosa, il professor Gobbi del Cassinari, l’ex pilota Beppe Gabbiani, il collezionista ed esperto d’arte Marco Horak. Ospite inatteso il presidente dell’Asi nazionale Alberto Scuro, che ha partecipato in prima persona alla cerimonia di premiazione.