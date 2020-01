Manutenzione strade, il ministro De Micheli: “Investimenti per 7 milioni nel Piacentino”

“Alla Provincia di Piacenza, il governo assegnerà oltre 7 milioni di euro finalizzati interventi nella manutenzione delle strade» annuncia la ministra ai trasporti e alle infrastrutture Paola De Micheli, a Piacenza al banchetto Pd di largo Battisti.

“La tangenziale di Castelsangiovanni – finanziata nel bilancio regionale, spiega – si farà, ma ci sarà anche la possibilità anche per il completamento della tangenziale di Piacenza fino a Rottofreno. Due opere che – come anticipato nella mia prima riunione in Prefettura – rientreranno nel finanziamento previsto delle opere collegate al rinnovo della concessione dell’A21. Si tratta – prosegue – di interventi ai vertici della priorità della Provincia e contiamo per marzo, di poter finanziare entrambe, di modo che le altre risorse stanziate dalla Regione possano essere dirottate su altre opere”.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTÀ IN EDICOLA