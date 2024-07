Nuovi semafori a chiamata in stazione e via Emilia Parmense: avviati i cantieri

Nuovi semafori a chiamata pedonale: uno in piazzale Marconi, nelle adiacenze della stazione ferroviaria, l’altro in via Emilia Parmense nei pressi dell’Università Cattolica. Sono iniziati ieri, lunedì 29 luglio, i lavori propedeutici all’installazione di questi due impianti in città.

“L’incremento della sicurezza stradale è alla base di entrambi gli interventi – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni – a tutela prima di tutto dei pedoni, in particolare per quanto riguarda l’attraversamento lungo un’arteria di grande scorrimento qual è la via Emilia, dove la velocità elevata è stata in più occasioni causa di incidenti”.

“In piazzale Marconi – prosegue l’assessore – si intende dare una risposta efficace anche alla gestione dei flussi di traffico: da una parte, l’attraversamento pedonale libero ad oggi esistente provoca costanti interruzioni allo scorrimento dei veicoli con inevitabili e continui rallentamenti e, anche in questo caso, con il rischio elevato di incidenti; dall’altra, la presenza delle fermate degli autobus sul lato della strada limita la visibilità proprio nelle vicinanze delle strisce. L’auspicio è che con l’installazione degli impianti a chiamata si migliorino le condizioni di sicurezza dell’utenza più debole, ottimizzando i tempi sia per l’attraversamento pedonale, sia per il transito dei mezzi. Una misura che abbiamo condiviso con Tempi Agenzia e che pensiamo possa impattare positivamente anche sul sistema del trasporto pubblico”.

Terminati i lavori edili in entrambi i siti (prima in piazzale Marconi e poi sulla via Emilia Parmense) si procederà dunque con l’installazione degli impianti semaforici. Seguirà poi, soprattutto davanti alla stazione, un periodo di monitoraggio e settaggio che consenta di metterne a regime il funzionamento.

Le opere saranno eseguite da Rebecchi Multimedia Srl, per un importo complessivo pari a 61.198,94 euro più Iva.