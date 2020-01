Spoglio in tempo reale, risultati e commenti su www.liberta.it e Telelibertà

In televisione con Telelibertà (canale 98 del digitale terrestre), su internet con il sito www.liberta.it e sulla pagina Facebook di Libertà. Sono questi i tre modi migliori che i piacentini hanno per seguire passo passo l’andamento dello spoglio delle elezioni regionali. Numeri, statistiche e, non appena i risultati lo consentiranno, analisi e commenti dei protagonisti.

La lunga maratona elettorale partirà già nella mattinata di oggi: sul sito web di Editoriale Libertà (www.liberta.it), dall’alba si potranno trovare tutte le informazioni utili per chi si deve recare alle urne e gli aggiornamenti dai seggi, con i dati sull’affluenza.

Alle 23.00 Telelibertà trasmetterà in diretta gli aggiornamenti sullo spoglio, a cura di Lepida Tv: tutto in tempo reale, per poter conoscere l’andamento dei risultati minuto per minuto nella nostra provincia, negli altri territori e a livello generale in regione.

Parallelamente, partirà l’aggiornamento del sito www.liberta.it: affluenza generale e nei singoli comuni, poi le prime sezioni scrutinate fino ad arrivare ai risultati ufficiali, con l’elezione del presidente e del consiglio regionale.

Dalle 7.30 di domani mattina, poi, partirà su Telelibertà una serie di edizioni straordinarie del TGL, con tutti i risultati, le analisi, i commenti e le voci dei protagonisti, con particolare attenzione come sempre ai piacentini. Il tutto, trasmesso in diretta streaming su liberta.it e sulla pagina Facebook di Libertà.

