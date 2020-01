Disfatta dei 5 Stelle: “Problemi all’interno del Movimento”

Se a livello regionale il Movimento 5 Stelle si è fermato sotto al 4,8%, nel Piacentino si è assestato al 3,37%. Una debacle pesantissima per i pentastellati, che sostenevano Simone Benini alla presidenza. Il partito è crollato sia in Emilia Romagna che in Calabria. Le dimissioni di Di Maio a due giorni dalle votazioni non hanno aiutato anche se, come affermato anche dal consigliere comunale Andrea Pugni, “i problemi all’interno del partito sono tanti”.

GUARDA L’INTERVISTA