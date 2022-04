“Consumo del suolo zero e forte ambientalismo”: i pilastri dettati da Toninelli

“Consumo del suolo zero” è l’obiettivo che si prefigge Sergio Dagnino, capogruppo del Movimento cinque stelle piacentino che nel pomeriggio di oggi ha presenziato al secondo appuntamento elettorale – in vista delle prossime elezioni amministrative – organizzato al teatro Trieste. Insieme a lui sono intervenuti i parlamentari Emma Pavanelli e Danilo Toninelli. Con loro Giuseppe Castelnuovo, storico volto di Legambiente.

L’ex ministro Toninelli ha sottolineato che la tematica ambientale è da sempre un caposaldo del movimento. Secondo il senatore “è su temi importanti come questo che si devono basare le alleanze del Movimento con gli altri partiti e per questo siamo orgogliosi di partecipare al percorso di Alternativa per Piacenza”. Toninelli ha inoltre spiegato di “non aver compreso la scelta del Partito democratico di sfilarsi dall’alleanza”.

Per il senatore : “I programmi e le idee vanno messe prime delle alleanze, in questo caso l’ambientalismo, l’ecologia e la transizione ecologica – che rappresentano il futuro dell’economia – sono l’obiettivo e i punti cardine di questa colazione, per questo spiace enormemente che il Partito democratico si sia tirato indietro perchè non ci sono ragioni per non appogiare tematiche e valori di questo calibro”.

La senatrice Pavanelli ha rivendicato quanto fatto dal Movimento 5 stelle in questi anni a riguardo del rispetto ambientale e della rigenerazione urbana, citando i bonus ristrutturazione. Durante l’incontro, infine, è stata offerta la possibilità ai cittadini presenti di firmare per le 4quattro proposte di legge di iniziativa popolare riguardanti acqua, rifiuti, e energia e – per l’appunto – lo stop al consumo di suolo. “È una necessità quella di contrastare in modo deciso il consumo di suolo e valorizzare la rigenerazione del patrimonio insediativi già presente” ha evidenziato Pavanelli.