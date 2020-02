Premio Cat 2019, stasera su Telelibertà la serata finale allo Spazio Rotative

E’ fissato per questa sera alle ore 20,15 su Telelibertà l’appuntamento con la trasmissione delle finali del Premio “Cat”, concorso di critica cinematografica dedicato all’indimenticato giornalista piacentino Giulio Cattivelli. L’evento, in scena sulla ribalta del Teatro “Spazio Rotative” è condotto da Michele Rancati e da Piero Verani, presidente dell’associazione Cinemaniaci promotrice del contest, giunto alla sua terza edizione, in collaborazione con Fondazione Libertà e Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Sette in tutto i premiati comprendendo tra i vincitori anche chi ha ricevuto la prestigiosa targa “Enrica Prati”. Ricordiamo le quattro sezioni previste dal regolamento del concorso: la recensione-tweet (max 280 caratteri; da quando il tweet è raddoppiato), la recensione standard (tra 1000 e 1400 battute), entrambe le categorie su film distribuiti in settembre e ottobre, poi la recensione più articolata (tra 2000 e 4000 battute) su opere prime di grandi maestri del passato o di autori emergenti contemporanei e infine il saggio breve su titoli notoriamente amati da Giulio Cattivelli. I testi pervenuti a Cinemaniaci, prima della selezione della giuria, sono stati in totale 196.