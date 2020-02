Cristian Camisa eletto vicepresidente nazionale di Confapi

È stata ufficializzata durante la giunta di presidenza a Roma la nomina di Cristian Camisa, presidente di Confapi Industria Piacenza, alla vicepresidenza nazionale di Confapi. Camisa ha informato il consiglio dell’associazione piacentina: “Non me l’aspettavo – spiega – penso abbiano inciso in maniera determinante i risultati ottenuti come associazione su Piacenza. Un grazie quindi va a tutti gli imprenditori che mi hanno supportato in questi anni e che hanno reso possibile tutto questo”.

Camisa si ritrova ora alla vicepresidenza di una confederazione che rappresenta a livello nazionale oltre 80mila imprese e un milione di lavoratori. “Mi sto avviando alla conclusione del mandato e avevo già condiviso con il mio consiglio la decisione, alla scadenza, di dare spazio ad altri – spiega riguardo il mantenimento della sua carica di presidente di Confapi Industria Piacenza – penso sia doveroso un ricambio”.