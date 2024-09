Il piacentino Cristian Camisa nel nuovo advisory board territoriale di Unicredit

C’è anche l’imprenditore piacentino Cristian Camisa nel nuovo advisory board (ossia il consiglio consultivo) territoriale di Unicredit per la “Regione Centro Nord” che comprende Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

A presiederlo è la carpigiana Federica Minozzi e si compone di quindici figure, fra cui appunto l’amministratore delegato di “Tta Srl” e presidente nazionale di Confapi.

“Sono onorato di far parte di un consiglio composto da imprenditori così qualificati – è il commento di Camisa – come ha detto l’amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel, l’interrelazione continua della banca con l’advisory board potrà permettere di fare strategie più mirate per le imprese e per quanto mi riguarda, anche per il mio ruolo associativo, in particolare per le piccole e medie imprese industriali. Anche in questo ruolo spero di poter essere utile fungendo da megafono per i bisogni degli imprenditori – fa presente – sicuramente cercherò di portare i bisogni veri del nostro mondo, consapevole che le banche partono da fondamentali oggettivi su cui non si può incidere: allo stesso tempo capire le nostre esigenze è fondamentale per mettere in atto misure più vicine al nostro mondo”.