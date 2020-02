“Tosca vincerà Sanremo”. Il pronostico del piacentino Cristiano Mancin

“Tosca vincerà Sanremo”. E’ il pronostico secco del piacentino Cristiano Mancin, libraio di professione ed esperto del Festival della canzone italiana per passione. Il giovane si trova nel paesino ligure, dove seguirà la finale della competizione direttamente dalla platea del teatro Ariston (in diretta stasera su Rai Uno dalle ore 20.35). Il bilancio di Mancin è più che positivo: “Amadeus ha proposto un ottimo cast, variegato e interessante. La resa sul palcoscenico ha superato le mie aspettative”. C’è solo una nota negativa: “Le serate sono troppo lunghe – obietta Mancin, ideatore del blog Sanremo Story – tanto da durare oltre l’una e mezza di notte. Credo che sia un ritmo pesante sia per i concorrenti che per i telespettatori”. Il piacentino scommette su Tosca, interprete del brano Ho amato tutto, anche se il suo cuore va in un’altra direzione: “Mi piacerebbe assistere al trionfo di Paolo Jannacci, perché sono un grande fan di suo padre Enzo”.

La passione ha portato Mancin a conoscere a memoria tutti i nomi dei vincitori di ogni singola edizione del Festival, giunto quest’anno alla 70esima edizione: “Non dimentico la kermesse del 1995 presentata da Pippo Baudo, in cui vinse Giorgia con Come saprei. Mia mamma tifava per Gianni Morandi, che arrivò al secondo posto con la canzone In amore”.