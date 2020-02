Piacenza capitale del pomodoro, all’ente fiera torna Tomato World

Torna Tomato World, la mostra convegno dedicata al sistema professionale del pomodoro da industria. La manifestazione si terrà a Piacenza Expo nelle giornate del 20 e 21 febbraio, proponendosi come un momento di incontro nel quale la filiera si confronterà sugli scenari futuri attraverso convegni e incontri tecnici. La rassegna è pensata in modo da coinvolgere i partecipanti, sia in momenti di riflessione legati alle prospettive economiche e politico economiche, che in occasioni di aggiornamento tecnico. I temi affrontati dalla due giorni del pomodoro verteranno sulle dinamiche economiche del settore, sui nuovi mercati di sbocco, sulle prospettive sostenibili del territorio e sulle tecniche colturali in grado di produrre economie di scala e plus qualitativi.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa dall’amministratore unico di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli, il direttore dell’ente Sergio Copelli, il presidente di Confagricoltura Filippo Gasparini, il direttore di Coldiretti Claudio Bressanutti, il responsabile della Cia Franco Boeri e il referente del consorzio Ainpo Filippo Arata.