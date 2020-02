Reddito di cittadinanza, 1.600 piacentini ancora senza lavoro

A un anno esatto dall’entrata in vigore del reddito di cittadinanza, nessuna delle 1.587 persone titolari del sussidio nel Piacentino ha iniziato un lavoro attraverso questo canale. Tuttavia, 320 persone sono risultate idonee per sottoscrivere il cosiddetto “Patto per il lavoro”: sono dunque teoricamente occupabili e di queste 174 frequentano il seminario che costituisce il secondo passo (non il definitivo) verso un lavoro.

