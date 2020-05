Il ritorno del mercato: cittadini e ambulanti con la mascherina, accessi presidiati

Cittadini con la mascherina, ambulanti attenti alle più rigide indicazioni, polizia locale e volontari Auser a sorvegliare gli accessi. Ha ripreso così questa mattina il mercato cittadino in centro storico, un passaggio significativo nel lento e delicato percorso verso la normalità, ovviamente nel pieno rispetto delle normative e delle disposizioni legate al contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus.

Ovviamente non si è registrato l’afflusso del periodo pre-Covid, ma per molti ambulanti significa il ritorno all’attività, con la speranza di potersi risollevare dopo settimane molto difficili.

