Cento imprese in pochi giorni: partenza sprint per CompraPiacenza.it

Oltre un centinaio di attività commerciali del nostro territorio. Dieci categorie economiche. Due possibilità d’acquisto: consegna a domicilio o ritiro in negozio. Sono questi i numeri che – per adesso – riassumono il ruolo ricoperto dal portale www.CompraPiacenza.it, la vetrina digitale creata da Editoriale Libertà per sostenere i piccoli imprenditori del Piacentino nel lento e difficile percorso di ripresa: dall’emergenza sanitaria alla (nuova) normalità. “Per ora – conferma il vicedirettore provinciale di Confesercenti Fabrizio Samuelli – il riscontro di www.CompraPiacenza.it è più che positivo. Numerose imprese hanno già aderito all’iniziativa di Editoriale Libertà. In questa fase due, infatti, è fondamentale supportare le attività locali, in un contesto messo a dura prova dall’allerta Covid. C’era un assoluto bisogno di un punto di riferimento reale per garantire visibilità a negozi, aziende e pubblici esercizi di Piacenza”.

Si tratta di un sito internet completamente gratuito dove i commercianti piacentini possono pubblicizzare i loro prodotti e, soprattutto, organizzare le consegne ai clienti. Grazie a un partner di www.CompraPiacenza.it, gli operatori possono arrivare direttamente a casa dei consumatori. Tra i vantaggi del portale, infatti, c’è la possibilità di avviare il servizio di delivery centralizzato. Le tariffe sono fisse e standard per tutti entro la propria zona di competenza. Le categorie comprese sono le seguenti: abbigliamento, calzature, accessori; alimentari ed enogastronomia; auto e moto; bambini; casa; informatica e telefonia; pulizie e sanificazione; ristorazione; salute e cura della persona; hobby e tempo libero. Secondo il presidente provinciale di Confcommercio Raffaele Chiappa, il portale www.CompraPiacenza.it è “un ulteriore strumento utile a rimettere in moto l’economia locale“.