La lirica al tempo del Covid: ad Artshow ospite Cristina Ferrari

Questa sera, martedì 14 luglio, Artshow su Telelibertà (ore 21.00) propone una puntata che farà felici i melomani piacentini: Cristina Ferrari, direttore artistico del Teatro municipale di Piacenza per le stagioni di lirica, concertistica e danza, racconta gli sforzi affrontati dalla Fondazione Teatri legati all’emergenza Covid-19, che ha bruscamente interrotto la stagione teatrale, ma soprattutto documenta alcune scelte di “resistenza” come gli spettacoli a Palazzo Farnese e anticipa altre scelte e titoli per la prossima stagione 2021.

Ferrari parla del suo rapporto con i giovani talenti, del coinvolgimento di un pubblico anche giovanissimo che ritrova nella lirica passioni e sentimenti di ogni tempo. Artshow, per la stagione, estiva ha in serbo altri appuntamenti con l’architetto Enrico De Benedetti, l’animatore culturale Bernardo Carli e il sociologo Giampaolo Nuvolati. La rubrica culturale del martedì di Telibertà, per la regia di Giuseppe Piva, è trasmessa da Spazio Luzzati di Teatro Gioco Vita che sarà oggetto di una prossima puntata per illustrarne le magiche atmosfere dovute all’arte di Lele Luzzati.

Le repliche andranno in onda mercoledì (alle 9.00 e alle 13.40) e domenica alle 18.20.