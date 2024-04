Nasce “Gli amici di Johnny”, associazione in memoria di Giuseppe Piva

Si chiama “Gli amici di Johnny” ed è l’associazione nata per ricordare il regista e videomaker Giuseppe Piva, mancato prematuramente un anno fa a soli 46 anni.

Responsabile del comparto tecnico di Telelibertà, era stato colpito nel maggio dello scorso anno da un improvviso malore che lo aveva strappato alla sua famiglia: la compagna Alessandra e il piccolo Michael di soli 9 mesi. Il giorno successivo la sua scomparsa la famiglia di Editoriale Libertà si era ritrovata allo Spazio Rotative per rendergli omaggio con l’anteprima del documentario “Visto, si stampi!” dedicato ai 140 anni del quotidiano Libertà, realizzato proprio da Giuseppe assieme al collega Gero Guagliardo.

Ora gli amici e quanti lo portano nel cuore hanno costituito l’associazione per dare continuità alle attività e passioni di Giuseppe : la cucina e in cinema.

LA CENA IN MEMORIA

Il primo della serie di eventi per ricordarlo sarà una cena mercoledì 8 maggio all’osteria La Cambusa di San Polo con un risvolto filantropico: il ricavato servirà a sostenere i costi per finanziare una borsa di studio per studenti dell’Istituto professionale alberghiero Marcora, di Piacenza. Insieme al ricavato dalla cena, per poter avviare la borsa di studio l’Associazione potrà contare anche sul sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

LA BORSA DI STUDIO

“Aiutare e premiare gli studenti meritevoli è sempre un buon modo per dare impulso alla formazione dei nostri ragazzi – sottolinea Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano -. Abbiamo accolto con piacere l’idea di contribuire a realizzare la borsa di studio in ricordo di una persona così apprezzata, umanamente e per i suoi meriti professionali”.

Valter Bulla, che della Fondazione è consigliere generale e che con Giuseppe Piva aveva un ottimo rapporto umano e professionale, ha contribuito a organizzare dal punto di vista operativo la cena dell’8 maggio.

LE FINALITA’

“Abbiamo dato vita all’associazione per ricordare Giuseppe con iniziative utili – spiega Lorenzo Tagliaferri, presidente dell’Associazione -. Il nostro scopo è promuovere iniziative culturali, educative e formative ispirate agli interessi di Johnny (così era conosciuto da tutti). Accanto al cinema e al videomaking, coltivava tante passioni, anche non connesse direttamente al suo lavoro. La nostra scelta è stata partire da un evento più legato alla sua sfera personale, come l’amore per la cucina, e trasformarlo in qualcosa di utile per i ragazzi, come una borsa di studio. E intanto stiamo già pensando ad altre idee”.