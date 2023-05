Commozione per l’anteprima di “Visto, si stampi!”, ultima opera di Giuseppe Piva

Per Giuseppe Piva Editoriale Libertà era una grande famiglia. Quella che oggi pomeriggio nel dolore immenso di un’improvvisa scomparsa si è ritrovata allo Spazio Rotative per rendergli omaggio, così come ha voluto la compagna e nostra collega Alessandra Colpo.

L’anteprima del documentario “Visto, si stampi!” dedicato ai 140 anni del quotidiano Libertà e realizzato da Giuseppe Piva con Gero Guagliardo era programmata da giorni. Giuseppe non vedeva l’ora di mostrare il lavoro al quale si era dedicato con il consueto entusiasmo, con professionalità, dedizione e con quella capacità sognare che lo contraddistingueva. E Giuseppe sapeva rendere concreti i sogni attraverso il lavoro e la passione.

“Visto si stampi!” è poesia pura. Un viaggio nel tempo raccontato da chi ha vissuto cambiamenti epocali in prima persona. Da chi è cresciuto professionalmente nell’edificio di via Benedettine e ne manifesta l’orgoglio. Un documentario che rende omaggio al lavoro svolto da giornalisti, tipografi, ex rotativisti, edicolanti. Da chi con le mani ha composto le parole al piombo a chi scrive utilizzando la tastiera di un computer. “E’ cambiato il mondo ha ripetuto” la presidente Donatella Ronconi. E Libertà si adatta ai cambiamenti ma resta sempre sé stessa, radicata a quel nome che ne rappresenta l’essenza.

Lacrime e sorrisi si alternano tra testimonianze e immagini che ci riportano a quegli anni in cui l’unico modo per avere le notizie di città e vallate era aprire il giornale. E poi si arriva ai giorni nostri con l’evoluzione dei mezzi ma lo stesso immutato attaccamento al quotidiano il cui punto di riferimento resta il lettore.

Prima della proiezione, il vicepresidente Alessandro Miglioli, commosso, ha sottolineato che Editoriale Libertà ci sarà sempre per la famiglia di Giuseppe Piva mentre Gero Guagliardo, che ha lavorato al progetto, ne ha ricordato le capacità di ascolto e la fiducia che sapeva infondere.

Per tutti coloro che vorranno vedere “Visto, si stampi!” l’appuntamento è domani sera (martedì 23 maggio) con Ingresso libero alle 20.45 allo Spazio Rotative nell’ambito della rassegna cinematografica dedicata al mondo del giornalismo.

Ciao Giuseppe, questo lungo applauso è per te. Salutaci Enrica.