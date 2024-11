Con Lella Costa la presentazione delle borse di studio in memoria di Piva

Arte culinaria, condivisione, solidarietà. Nascono all’insegna della buona tavola, e della generosità, le borse di studio intitolate al videomaker e regista piacentino Giuseppe Piva, realizzate su iniziativa dell’associazione Amici di Johnny e riservate agli studenti dell’Istituto professionale alberghiero Marcora di Piacenza. Un progetto che è collegato al reading teatrale “Il pranzo di Babette” che vedrà Lella Costa, il 24 novembre a XNL, gradita protagonista della rassegna Pulcheria 2024. Il suo spettacolo è infatti la cornice prescelta per diffondere questa iniziativa, come è stato ricordato questa mattina, 18 novembre, a Palazzo Rota Pisaroni, sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano che da subito ha assicurato il suo sostegno alle attività in ricordo di Piva, scomparso prematuramente nel maggio 2023.

borsa di studio in ricordo di giuseppe piva

“Fin dall’inizio, quando ci è stato presentato il progetto, ci ha colpito che riguardasse il tema della condivisione – ha sottolineato Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione -. Lo spettacolo che vede protagonista Lella Costa è tratto dal testo di Karen Blixen, poi proposto sul grande schermo alla fine degli anni Ottanta in un film premiato con l’Oscar, ed è una riflessione sul dono e sulla generosità della protagonista. Questo evento che si tiene nel nostro XNL sarà lo scenario della presentazione delle borse di studio, e non a caso questo avviene all’interno di una manifestazione diffusa come Pulcheria: si uniscono diverse iniziative per cercare di trovare dei collegamenti che possano, anche in futuro, generare collaborazioni”.

Conosciuto regista e operatore di Telelibertà, diplomato alla Scuola di Alta Formazione Cinematografica di Marco Bellocchio, sul tema della buona tavola Piva aveva sviluppato dei programmi per l’emittente piacentina, in collaborazione anche con l’istituto Marcora. “La scuola è sempre attenta a ricevere le istanze del territorio, in particolare del mondo delle associazioni e specialmente quando si tratta di ricordare una persona che può essere un esempio importante di impegno professionale – ha sottolineato Alberto Mariani, preside dell’istituto piacentino -. Senz’altro, al di là delle borse di studio, organizzeremo con i nostri ragazzi un’iniziativa legata alla gastronomia e alle ricette piacentine che Johnny tanto amava”.

“Abbiamo voluto far rivivere Johnny attraverso i suoi talenti, che erano anche la cucina e il cibo – ha sottolineato Emanuele Scotti del gruppo intitolato a Piva, che si è costituito allo scopo di ricordarlo, riunisce i suoi amici più stretti e ha già al suo attivo diverse iniziative -. Vogliamo far conoscere meglio l’associazione a tutti, per questo la presenteremo con Lella Costa, per sostenere i ragazzi meritevoli e per promuovere l’immagine di Giuseppe in tutto il territorio”.