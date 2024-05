Serata in memoria di Giuseppe Piva, asta benefica per una borsa di studio

Una borsa di studio per dare la possibilità a giovani volenterosi e spinti dalla passione di realizzarsi. La stessa passione e bravura che ha sempre contraddistinto il collega di Telelibertà, il regista piacentino Giuseppe Piva. A lui ieri sera, 8 maggio, è stata dedicata una cena all’osteria La Cambusa di San Polo. Il proprietario ha messo a disposizione il locale nel giorno di chiusura preparando piatti di pesce per una cinquantina di commensali.

Tanti sono stati gli amici, colleghi e conoscenti che non hanno voluto mancare all’evento in ricordo di Beppe (per gli amici Jonny). Molti, per motivi di spazio, hanno dovuto rinunciare, segno che il regista era una persona benvoluta e stimata.

Proprio nei giorni scorsi è stata presentata l’associazione “Gli amici di Johnny” nata con lo scopo di dare un senso alla scomparsa prematura di Giuseppe, avvenuta un anno fa per un malore improvviso a soli 46 anni. Malore che lo ha strappato all’amore della compagna Alessandra, del piccolo Michael e dei genitori Rita e Giancarlo.

Da qui l’idea di proseguire e dare un senso alle passioni di Beppe: la cucina e il cinema. Il ricavato di ieri servirà infatti a sostenere i costi per finanziare una borsa di studio per studenti dell’Istituto professionale alberghiero Marcora, di Piacenza. L’Associazione può contare sul sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dell’instancabile imprenditore Valter Bulla e di Editoriale Libertà.

La serata si è conclusa con un’asta benefica di vini organizzata dal Fisar di Piacenza le cui bottiglie sono state messe a disposizione da Il Poggiarello e da altre cantine con etichette internazionali.