Gli auguri a Editoriale Libertà. Una sala ricorda il regista Giuseppe Piva

I lavoratori di “Libertà” si sono riuniti ieri per il tradizionale brindisi degli auguri natalizi. È stata l’occasione per fare il punto sulle tante iniziative – riassunte dal vicepresidente Alessandro Miglioli – che hanno visto protagonista l’Editoriale durante l’anno che si sta chiudendo. Giorgio Milani, fondatore di VBM Comunicazione, ha poi illustrato la nuova veste grafica dei loghi aziendali, che sono stati reinterpretati e armonizzati per targare le varie attività del gruppo.

Un caldo saluto ai dipendenti e collaboratori è stato poi portato dalla presidente Donatella Ronconi, che ha sottolineato l’importanza dello “spirito familiare” del gruppo.

C’è stato anche un momento di commozione e malinconia per il ricordo di Giuseppe Piva, regista di Telelibertà scomparso a maggio: a Giuseppe, che aveva solo 46 anni, è stata intitolata la saletta regìa dove per tanto tempo aveva lavorato. L’annuncio è stato sottolineato da un affettuoso applauso.