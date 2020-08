Ancora tensioni per il cambio di appalto: nuovo sciopero a Ikea

E’ durata poche settimane la “tregua” in Ikea: la Filt-Cgil ha proclamato un nuovo sciopero per il cambio d’appalto che riguarda circa 150 lavoratori del deposito 1. Già a fine giugno gli operai avevano incrociato le braccia per un’agitazione poi sospesa quando erano decollate le trattative tra parti sociali, Ikea e cooperativa San Martino. Ieri, martedì 4 agosto, i lavoratori hanno deciso di riattivare la protesta.

La Filt-Cgil ha scritto all’Ispettorato territoriale del lavoro chiedendo la convocazione di un tavolo di confronto: “Il cambio appalto avverrebbe dal 1 settembre fra la Cooperativa Sigma (uscente) e la Cooperativa San Martino (subentrante): il soggetto subentrante chiede pervicacemente di negoziare alcuni elementi che, ai sensi del contratto collettivo nazionale della Logistica sono a nostro avviso indisponibili, bloccando di fatto il confronto”.

