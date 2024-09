Centro antiviolenza, rinnovata grazie a Ikea la stanza ludica per bambini

Tra pochi giorni il il Centro antiviolenza di Piacenza festeggerà il suo ventesimo compleanno, nella attuale sede inaugurata il 26 ottobre 2016.

Nell’occasione, otto anni fa, ricevette in dono da Ikea i mobili per arredare gli spazi vuoti, l’allestimento di una stanza ludica ad uso bambini e bambine che spesso rimangono in protezione per molti mesi, rendendola fruibile per il gioco, per lo studio e per le loro mamme.

Un gesto di solidarietà ripetuto oggi con il rinnovo della stanza ludica che ha visto il passaggio e la fragilità di circa 100 fra bambini e bambine, e per il quale il Centro antiviolenza ha voluto manifestare la propria gratitudine alla multinazionale e a quanti hanno contribuito ad agevolare i rapporti, a ideare, trasportare e montare gli arredi.