Gola Gola Festival, il programma della seconda giornata

Seconda e ultima giornata per il Gola Gola Festival quest’anno in scena con un’edizione “smart” in ossequio alle norme anti-Covid. Anche questa mattina, all’auditorium Sant’Ilario interessante evento dedicato alla conservazione del cibo. Un incontro moderato da Tinto Nicola Prudente nel corso del quale si è trattato del racconto di una capitale del cibo conservato dai monasteri dell’anno 1000 fino agli ultimi ritrovati tecnologici. Tra i relatori Giampietro Comolli, agronomo, economista, enologo e giornalista, Giancarlo Gonizzi, storico, gastronomo e direttore dei Musei del Cibo della provincia di Parma, Giorgia Spigno, professore associato in Scienze e Tecnologie Alimentari presso la Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Emanuele Pisaroni, presidente del Consorzio Piacenza Alimentare.

Alle 15 invece, presentazione del libro “La dieta della mente felice” di Stefano Erzegovesi, Edizioni Vallardi. Come mangiare bene per combattere lo stress, l’ansia e la depressione e, soprattutto, per essere lucidi, concentrati e pacifici. Conduce Emanuela Dallatana, ideatrice del Gola Gola Food&People Festival.

Dalle 16.30 invece, a palazzo Gotico, la presentazione del libro “Pellegrino Artusi. La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene”, acura di Fabio Francione, Edizioni La Nave di Teseo.

Sempre alle 16, ma all’auditorium Sant’Ilario, Verdi Piacentino: tra terra, tavola e teatro, in collaborazione con il Conservatorio Nicolini, lo storico Stefano Pronti, ex direttore del Museo di Piacenza, il dottor Franco Sprega, Associazione Terre Traverse e la dottoressa Alessandra Toscani, Art Project Manager And Arts Studio. Un talk show musicale per realizzare, con parole e musica, un ritratto inedito del grande Maestro. Modera Giampietro Comolli. A seguire una degustazione della Torta di Verdi del forno La Sosta.

Dalle 17, a Palazzo Gotico, “La sostenibilità a tavola e l’impatto sul Pianeta: cosa metti nel tuo piatto?” Conversazione a più voci con la dottoressa Miriam Bisagni, responsabile del progetto PiaceCiboSano, il dottor Stefano Erzegovesi del San Raffaele, responsabile del dipartimento disturbi alimentari, lo chef stellato Giancarlo Morelli, membro del Comitato Scientifico di RS360 e Cristian Lertora, chef del ristorante K-ZEROConduce Tinto Nicola Prudente.

Dalle 17:15 alle 18:00, all’Auditorium Sant’Ilario, presentazione del libro “Luce e Colori a Tavola” di Michela Pighi e Stefania Fermi, Edizioni Piccole Pagine.

Dalle 18:15, ancora in Sant’Ilario, presentazione del libro “I conti dell’Oste” di Tommaso Melilli, Edizioni Einaudi. Conduce Giorgio Lambri, giornalista. Un libro che racconta la cucina delle trattorie e di chi ci lavora.

Dalle 18.30 a Palazzo Gotico, con Patrizia Grossi del Ristorante “La Torre” Casale Monferrato, Chef testimonial Sapori&Dintorni Conad.

Dalle 19:45, a Palazzo Gotico, presentazione della squadra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Campionato SuperLega Serie A 2020/21.

Per finire, dalle 20.30 a Palazzo Gotico, “Il frigo degli atleti” – Intervista semiseria Trevor Clevenot, Capitano della squadra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza davanti al suo frigo. Conduce Tinto Nicola Prudente. A tutti i presenti verrà offerto un Energy Snack offerto da Conad.