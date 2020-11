Che classe! San Pietro in Cerro sfonda il tetto dei mille punti

Nuova classifica oggi, 4 novembre, tra le pagine del quotidiano Libertà e sul sito www.liberta.it: per la prima volta quest’anno una classe supera il “muro” dei 1.000 punti, confermandosi alla testa della graduatoria e staccando gli avversari sempre di più. Ma la strada è ancora lunga: ci aspettano tante settimane di gioco!

Per votare è necessario cliccare sul banner nella home di Libertà, registrarsi e poi scegliere la propria classe preferita: per ogni utente, un solo voto al giorno da elargire ai concorrenti.

Gli elaborati

Per ottenere più punti, ecco su quale tema dovrete concentrare le vostre idee e la vostra immaginazione: per queste due settimane, ovvero fino alle 23.59 del 14 novembre, gli elaborati ci racconteranno “Qual è la tua canzone preferita”. Le regole sono sempre quelle: è necessario inviare gli elaborati in formato digitale all’indirizzo [email protected]

Il bonus Biffi

Il nuovo Codice bonus Biffi, attivo da domenica e fino al 14 novembre, vi permetterà di aumentare di ben 3 punti il vostro voto giornaliero, portando il valore di ogni voto a 4 punti: per ottenerlo è necessario visitare la Galleria Biffi Arte di via Chiapponi oppure Biffi Gusto a San Rocco al Porto.

Classifica