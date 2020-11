Azione e thriller questa sera alle 21 su Telelibertà con il film Ronin

L’appuntamento di “Scarpette Rosse” su Telelibertà questa sera alle 21.00 è con un film d’azione: “Ronin” è un film del 1998 di John Frankenheimer con Robert De Niro e Jean Reno. Mette in scena la storia di un gruppo di cinque ex agenti delle importanti agenzie di spionaggio di varie nazionalità diventati mercenari (Ronin appunto, il samurai decaduto, rimasto senza un signore da servire) dopo la fine della guerra fredda. Come siamo abituati a vedere nelle missioni di gruppo, ognuno ha una specializzazione. I cinque vengono riuniti a Parigi e reclutati per recuperare una misteriosa valigetta: durante la missione saranno ovviamente ostacolati da una serie di nemici, da trafficanti d’armi alla mafia russa.

