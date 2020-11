Crisi, a Confcommercio arriva lo sportello di ascolto e dialogo

Confcommercio Piacenza ha stipulato una convenzione con l’Associazione Link Lab nata nel 2014 con l’obiettivo di offrire sostegno e orientamento per i bisogni dell’individuo, della famiglia e della comunità.

“Lo sportello di ascolto e dialogo – spiega il direttore di Confcommercio Piacenza, Alberto Malvicini – offre agli imprenditori la possibilità di accedere gratuitamente al primo colloquio informativo messo a disposizione dall’associazione Link Lab che ringrazio in anticipo per la disponibilità dimostrata e per la collaborazione messa in campo”.

“L’obiettivo dello sportello – interviene Elena Lazzari, presidente dell’Associazione Link Lab – è di accompagnare e sostenere, in questo momento di difficoltà e disagio, professionale e personale, dovuto al protrarsi della crisi economica, tutti gli iscritti di Confcommercio Piacenza”.

“Vorrei – prosegue la presidente di Link Lab – però spiegare meglio cosa si intende per “intervento di counseling”, prima che vi siano fraintendimenti. Si tratta di relazione di aiuto, un percorso breve che facilità il processo di cambiamento, sviluppa la consapevolezza, elabora strategie e soluzioni efficaci. È un aiuto a capire, scegliere, chiarire, prendere in mano e riorganizzare la vita nei momenti di crisi. È un’opportunità e un sostegno alla persona”.

“L’idea di questa iniziativa – afferma Michela Gandolfi, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Piacenza, colei che ha avviato la collaborazione fra Confcommercio e l’Associazione Link Lab – è nata dall’esigenza che ho riscontrato molto di frequente tra noi commercianti di confrontarci su argomenti inerenti alla nostra attività lavorativa. Non argomenti tecnici, specifici – ci tiene a precisare Michela Gandolfi – ma tematiche “umane” e questioni legate alle nostre emozioni, alle nostre reazioni in relazioni ai clienti, collaboratori, dipendenti e fornitori. Ci capitava e ci capita spesso, anzi sempre di più oggi nella situazione che stiamo vivendo a causa del covid-19 di trovarci a fare semplicemente due chiacchiere come sfogo e ci ritroviamo ad avere problematiche simili nonostante i settori siano i più disparati. Per questo credo che la figura del Counselor, ed in particolare l’Associazione Link Lab, possa essere molto utile in questa fase storica in particolare, per aiutarci ad andare oltre il mero sfogo e riuscire a creare delle relazioni soddisfacenti e profittevoli per tutti”.