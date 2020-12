Stasera la magia si accende per i bambini con le “Favole in Libertà”

Il regalo di Editoriale Libertà e Teatro Gioco Vita per Santa Lucia è la fiaba “Gianbabbeo” di Hans Christian Andersen. Va in onda stasera, domenica 13 dicembre, alle 20.10 su Telelibertà la prima delle 25 “Favole in Libertà”, realizzate insieme a Teatro Gioco Vita, che terranno compagnia quotidianamente, alla stessa ora, per tutto il periodo delle feste sino all’Epifania, ai grandi ma soprattutto ai piccini e alle loro famiglie.

Ad interpretare “Gianbabbeo”, immerso nelle colorate scenografie dello Spazio Luzzati, sarà l’attore e formatore del Gioco Vita Nicola Cavallari.