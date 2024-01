“Favole in… Libertà”: questa sera su Telelibertà alle 20.05 va in onda “I tre re animali”

Prosegue fino al 7 gennaio il ciclo “Favole in… Libertà”, in programma dallo Spazio Luzzati alle ore 20,05 su Telelibertà (in replica il giorno successivo alle 13:35, subito dopo il TGL; Canale TV 76, disponibile anche in streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/). Questa sera, 2 gennaio, è in cartellone “I tre animali”, un racconto appassionante in cui il principe Tittone, figlio del re di Verdecolle, intraprende un viaggio alla ricerca delle sue tre sorelle, ognuna sposata rispettivamente con un falcone, un cervo e un delfino. Dopo un lungo viaggio, riesce a trovarle e durante il ritorno, libera una bellissima principessa imprigionata in una torre da un minaccioso dragone. Con l’aiuto dei suoi tre cognati, il principe libera la principessa e ne fa la sua sposa. Il progetto artistico di “Favole in Libertà” è di Teatro Gioco Vita, a cura di Nicola Cavallari con l’accompagnamento musicale di Davide Cignatta. Anche la quarta edizione del progetto è organizzato da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati. Tutte le favole sono tratte da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, una summa di storie antiche che hanno dato origine a racconti come quelli di Raperonzolo, della Bella Addormentata o del Gatto con gli Stivali, intrecciando trame ricche di creature fatate, draghi, streghe e matrigne. Questi racconti mettono in evidenza re e principesse, cortigiani invidiosi, esseri con poteri straordinari e ragazze astute. Attraverso innumerevoli avventure e difficoltà, giungono sempre a una conclusione felice, dimostrando la forza dell’ottimismo e della speranza.