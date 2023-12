“Favole in… Libertà”: questa sera su Telelibertà alle 20.05 va in onda “I mesi”

La bellezza del racconto, la speranza di condividere sogni e superare le sfide per abbracciare la magia. Nell’episodio odierno (31 dicembre) di “Favole in… Libertà”, in programma dallo Spazio Luzzati alle ore 20,05 su Telelibertà (in replica il giorno successivo alle 13:35, subito dopo il TGL; Canale TV 76, disponibile anche in streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/), i protagonisti sono due fratelli, uno molto povero e l’altro molto ricco. Uno, avaro e centrato fin troppo su se stesso, aveva accumulato una ricchezza smisurata, mentre il fratello minore, persona generosa e altruista, era scivolato in una povertà così estrema da non sapere, ogni mattina, cosa avrebbe potuto mettere in tavola per pranzo. I due, per caso, incontreranno in una taverna di campagna, seduti intorno ad un focolare, dodici viaggiatori pronti ad elargire consigli e doni a chi saprà comportarsi con cortesia e gentilezza. Solo uno dei due fratelli riuscirà, però, a dare una buona immagine di sé. La fiaba ideale per salutare l’anno che se va e augurare un “buon 2024” al pubblico di Telelibertà. Il progetto artistico, portato avanti da Teatro Gioco Vita (direzione artistica Diego Maj), vede la partecipazione di Nicola Cavallari, l’attore che dà voce alla narrazione e si occupa della libera interpretazione dei testi di Basile, accompagnato dal musicista Davide Cignatta in una performance dal vivo. La quarta edizione della striscia quotidiana, promossa e organizzata da Teatro Gioco Vita insieme a Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, proseguirà tutte le sere fino a domenica 7 gennaio.