“Favole in… Libertà”: questa sera su Telelibertà alle 20.05 “Le sette cotennuzze”

Le “Favole in… Libertà” tornano questa sera, 3 gennaio, con “Le sette cotennuzze”, storia surreale di Saporita, figlia scansafatiche di una donna anziana e povera, che una volta per ingordigia mangiò sette cotenne di lardo, sostituendole con pezzi di suola per non farsi punire dalla madre. La fiaba è tratta da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile. Un’avventura nell’universo incantato dei racconti della tradizione, presentata dallo Spazio Luzzati. Potrete sintonizzarvi su Telelibertà alle ore 20.05 (con replica prevista il giorno successivo alle 13.35, dopo il TGL; Canale TV 76, con live streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/). La giovane Saporita, che di lavorare non ne aveva nessuna voglia, con l’aiuto di fate amiche scopre come riuscire nell’intento. Subito incontra un ricco mercante, si fidanzano e si sposano. Lui le giura che le garantirà sempre il benessere e non le chiederà più di filare il lino per evitarle le fatiche di un impiego. I racconti, selezionati e liberamente adattati da Cavallari, costituiscono una raccolta di antiche storie che hanno dato vita a fiabe cult come quelle di Raperonzolo, della Bella Addormentata o del Gatto con gli Stivali, intrecciando trame ricche di creature fatate, draghi, streghe e matrigne. Il progetto artistico delle “Favole in Libertà” è curato da Teatro Gioco Vita, ideato da Nicola Cavallari, con la colonna sonora del musicista piacentino Davide Cignatta. Questa striscia quotidiana, organizzata per la sua quarta edizione da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, prosegue ogni sera fino a domenica 7 gennaio.