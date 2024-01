“Favole in… Libertà”: questa sera su Telelibertà alle 20.05 va in onda “La Sapia”

La quarta edizione di “Favole in… Libertà”, portata avanti da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, è un viaggio affascinante nel mondo incantato delle fiabe tradizionali. Trasmesso dal magico scenario dello Spazio Luzzati, questa rassegna è dedicata principalmente ai giovani spettatori e presenta una serie di racconti liberamente ispirati a “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile. L’appuntamento odierno, giovedì 4 gennaio, trasmesso su Telelibertà alle ore 20.05 (con replica prevista il giorno successivo alle 13.35, dopo il TGL; Canale TV 76, con live streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/), mette in rilievo il titolo “La Sapia”. In un regno lontano, il figlio di un re si dimostrava particolarmente ignorante nonostante la sua formazione regale. Il re di Castelchiuso, desideroso di istruire il giovane principe, lo manda a prendere ripetizioni da Sapia, la figlia della baronessa Cenza, una ragazza di grande saggezza e intelligenza. Tuttavia, il giovane durante le lezioni non mostra interesse, sempre distratto e scostante, provocando alla fine la reazione decisa di Sapia, che gli assesta uno schiaffone. Quell’umiliazione spinge il principe a iniziare un percorso di studio per superare la vergogna subita. Col tempo diventa non solo il più istruito del regno, ma mantiene anche il desiderio di vendicarsi nei confronti di Sapia. La serie giornaliera è presentata da Nicola Cavallari, attore e regista, accompagnato dal chitarrista Davide Cignatta. L’intero progetto di “Favole in… Libertà”, curato da Teatro Gioco Vita, si protrarrà ogni sera fino a domenica 7 gennaio.