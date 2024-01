“Favole in… Libertà”: questa sera su Telelibertà va in onda “La pietra del gallo”

Ogni giorno, durante le festività natalizie, Telelibertà offre l’opportunità a grandi e piccini di riunirsi nelle case per ascoltare storie coinvolgenti, viaggiare con la fantasia e condividere momenti di magia. La “Favola in… Libertà” che caratterizza la serata del primo giorno del nuovo anno (1 gennaio) si intitola “La pietra del gallo” e va in onda dallo Spazio Luzzati, alle ore 20,05 (in replica il giorno successivo alle 13:35, subito dopo il TGL; Canale TV 76 e in streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/). Il racconto selezionato ci presenta un giovane che acquisisce la pietra della giovinezza, ma la perde a causa dell’inganno di due maghi. Giambattista Basile è l’autore di “Lo cunto de li cunti”, da cui sono tratte liberamente le favole del ciclo. Si tratta di un’opera straordinaria che ha influenzato profondamente autori come i fratelli Grimm, Perrault e Andersen, i quali hanno tratto ispirazione da questa summa fantastica. In questa tappa, come in tutte le altre, Nicola Cavallari, nella veste di narratore, e il chitarrista Davide Cignatta, con la sua musica, svolgono ruoli chiave in questo evento. Telelibertà coordina la regia video, con Filippo Adolfini che si occupa anche del montaggio, e le riprese affidate a Davide Franchini. Per quanto riguarda Teatro Gioco Vita, Matteo Maria Maj e Simona Rossi curano la grafica e la comunicazione. Questo progetto, nato dalla collaborazione tra Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, è stato reso possibile grazie al supporto della Fondazione Teatri di Piacenza, dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e della Fondazione di Piacenza e Vigevano.