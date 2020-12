“Favole in Libertà”: Letizia Bravi si presenta questa sera con Aladino

Qualche mese dopo aver portato in scena uno dei pochi spettacoli visti nei mesi scorsi a Piacenza (lo studio su Persefone presentato in Sant’Agostino per il festival “L’altra scena”) l’attrice piacentina Letizia Bravi torna a collaborare con Teatro Gioco Vita dando un volto e una voce a tre storie da non perdere all’interno della striscia quotidiana “Favole in Libertà”, in onda ogni sera su Telelibertà alle 20.10.

Stasera, sabato 19 dicembre, racconterà per prima la celeberrima fiaba di Aladino, ma Letizia ha due altri più ricercati titoli al suo arco, che faranno riflettere non solo i più piccini. L’intero palinsesto è consultabile sul sito www.teatrogiocovita.it.