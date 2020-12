I sindacati dei pensionati: “Chiediamo ad Ausl più collaborazione”

Scarsa partecipazione nell’ambito delle decisioni sanitarie: è quanto lamentano i comparti pensionati dei sindacati Cgil, Cisl e Uil che hanno inviato una lettera.

“Si sta chiudendo un anno terribile che è costato la vita, a causa della pandemia, a oltre mille piacentini, in grande prevalenza persone anziane.

La collaborazione e il dialogo tra la dirigenza dell’Ausl e i principali “portatori di interessi”, cioè i pensionati (che sono anche la categoria che paga in misura molto rilevante la sanità pubblica con le trattenute sulla pensione) continua, nella nostra provincia, ad essere assente o a lasciare molto a desiderare.

La legge regionale 14/2015 prevede da anni la partecipazione delle organizzazioni sindacali alla presentazione dei programmi annuali dei distretti in cui è suddiviso il territorio piacentino.

Il distretto di Ponente (Castel San Giovanni) il 10 dicembre ha organizzato una videoconferenza, che si è svolta correttamente, ma le organizzazioni dei pensionati di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, si augurano nel futuro “una più considerevole e trasparente collaborazione”. Mentre si deve evidenziare che il distretto di Levante (Fiorenzuola) e quello di Piacenza hanno voluto evitare un confronto diretto e non hanno perciò inviato le organizzazioni sindacali ad alcun incontro.

In un passato non lontano la nostra provincia era prima in partecipazione e trasparenza, come attestavano tantissimi accordi e verbali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali, oggi invece arrivano pochi inviti, in ritardo o con tempi di scadenza ravvicinati, che impediscono il coinvolgimento di chi non è un tecnico dei distretti della Ausl.

Anche la convocazione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Piacenza è avvenuta il giorno 21 per il 22, con l’esplicito invito a “imitare l’accesso ad una sola utenza per organizzazione sindacale (con videocamera e microfono spenti), in modo da non compromettere la partecipazione alla videoconferenza da parte dei sindaci componenti la Ctts”.

Si poteva forse utilizzare una piattaforma digitale più idonea.

La partecipazione è un valore, non un disturbo o un intralcio alle decisioni.

Perché è noto che rilevanti finanziamenti sono in arrivo per distretti e comuni ma alle organizzazioni sindacali non interessa essere informate dopo che le decisioni sono state già prese. Quando le risorse economiche sono pubbliche non è accettabile siano distribuite senza che ci sia un confronto reale e autentico che includa i cittadini e i corpi intermedi della società

Per questo, come organizzazioni sindacali ci auguriamo che nel 2021 ci sia più dialogo tra politica, tecnici e sindacato”.