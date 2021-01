Matteo Raffi: “L’edilizia può farcela, ora servono giovani geometri”

Dopo anni di crisi, il settore dell’edilizia comincia a riprendere fiato. Servono dunque professionisti del settore, soprattutto geometri. Lo dice Matteo Raffi, presidente dell’ente scuola edile: “Non possiamo permetterci di perdere occasioni come quella del bonus 110% per mancanza di professionisti”. Proprio gli incentivi fiscali più diversi inseriti in questo ambito, hanno contribuito ad aumentare la richiesta di queste figure: “Sarebbe importante che i

giovani non sottovalutassero le possibilità che il diploma di geometra offre, anche perché a Piacenza possiamo contare su un istituto di grande tradizione, che

garantisce un’ottima preparazione e con il quale collaboriamo”.

